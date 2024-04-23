Гендиректор «Барыса» о поиске главного тренера: «Были российские кандидаты, но зарубежные в приоритете. Хотим системного тренера, который знал бы легионеров»

Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев рассказал о поиске главного тренера.

В сезоне-2023/24 клуб занял 12-е место в таблице Востока. Исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» был Олег Болякин.

«Есть несколько кандидатур. Были и российские кандидаты, но в приоритете зарубежные.

Хотим системного тренера, который знал бы и легионеров», – сказал генеральный директор « » Борис Иванищев.