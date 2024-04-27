Молодежная сборная России выиграла Кубок Будущего 3×3, обыграв Беларусь в финале

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Молодежная сборная России выиграла Кубок Будущего по хоккею 3×3.

В Новосибирске прошел турнир «3 на 3». Россия U20 обыграла Беларусь U20 (4:2) в финале, сборная Студенческой хоккейной лиги победила Казахстан U20 (6:5 Б) и стала бронзовым призером турнира.

Лига Ставок Кубок Будущего 3х3

Финал

Россия U20 – Беларусь U20 – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

1:0 – 2 Цулыгин (Кузьмин) 

1:1 – 3 Салыго (Белкин)

2:1 – 4 Цулыгин, ГБ

2:2 – 11 Гуменюк 

3:2 – 19 Рябкин (Казаковцев) 

4:2 – 21 Михалев

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2 комментария
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Всё ждал когда Йозе на лёд выбежит)))))
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