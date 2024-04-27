Молодежная сборная России выиграла Кубок Будущего 3×3, обыграв Беларусь в финале
Молодежная сборная России выиграла Кубок Будущего по хоккею 3×3.
В Новосибирске прошел турнир «3 на 3». Россия U20 обыграла Беларусь U20 (4:2) в финале, сборная Студенческой хоккейной лиги победила Казахстан U20 (6:5 Б) и стала бронзовым призером турнира.
Лига Ставок Кубок Будущего 3х3
Финал
Россия U20 – Беларусь U20 – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
1:0 – 2 Цулыгин (Кузьмин)
1:1 – 3 Салыго (Белкин)
2:1 – 4 Цулыгин, ГБ
2:2 – 11 Гуменюк
3:2 – 19 Рябкин (Казаковцев)
4:2 – 21 Михалев