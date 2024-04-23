Ассоциация букмекеров Казахстана передала десятки миллионов тенге помощи пострадавшим от паводков

Ассоциация букмекеров Казахстана (АБК) собрала 30 миллионов тенге в помощь регионам, пострадавшим от паводков. Другая часть средств отправится непосредственно жителям затопленных населенных пунктов в качестве гуманитарной помощи, а также пойдет на приобретение топлива, спасательных комплектов и других вещей, необходимых для работы служб ЧС и волонтеров. Сумма передана специально учрежденному Министерством туризма и спорта РК фонду, который будет курировать процесс распределения.

Председатель АБК Эльдар Жума сопроводил благотворительную инициативу обращением к пострадавшим и работникам служб ЧС:

– В эти нелегкие дни мы, как и все неравнодушные казахстанцы, умом и сердцем находимся рядом с пострадавшими от стихийного бедствия. Искренне сопереживая каждому, кого коснулась эта беда, мы также верим, что единый народ Казахстана совместными усилиями поможет преодолеть страшные последствия наводнений.

Компании-члены Ассоциации всегда принимали участие в жизни страны, делая регулярные вклады в развитие национального спорта и популяризацию здорового образа жизни. Не останемся мы в стороне и сейчас – пусть те средства, которые нам удалось собрать, вместе с пожертвованиями от представителей других сфер бизнеса и тысяч простых казахстанцев, помогут вам как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

Мы также благодарим Министерство туризма и спорта, силами которого будет грамотно и ответственно распределена собранная нами помощь, чтобы избежать мошенников, которые стали появляться в делах сбора средств и помощи пострадавшим. И выражаем отдельную благодарность всем работникам служб ЧС и общественных организаций, посвятившим себя благородному делу поддержки обездоленных.

Сил вам и терпения, дорогие соотечественники. Будьте здоровы!

Помимо общего сбора помощи от АБК, отдельные компании-члены Ассоциации еще и в частном порядке направили дополнительные многомиллионные суммы на вышеозвученные гуманитарные цели. По информации кураторов процесса из Министерства культуры и спорта, все полученные средства будут распределены среди нуждающихся в ближайшее время.