Эль-Класико и репетиция финала Кубка Франции – в аналитике Olimpbet

Любителей футбола ожидают захватывающие выходные. Топовые команды после еврокубков возвращаются во внутренние чемпионаты.

Ла Лига. «Реал» – «Барселона». 22 апреля, 00:00 (время Астаны)

За шесть туров до окончания чемпионата испанской Примеры состоится очередное эль-классико. «Реал» в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» примет «Барселону».

И сейчас это не просто принципиальный матч между столичным и каталонским клубами, а битва двух лидеров. «Сливочные» возглавляют чемпионат, набрав в 31 матче 78 очков. «Барса» идет второй, имея 70 баллов при таком же количестве игр. Да, отрыв для «Реала» хороший. Но и у «Барселоны» все еще неплохие шансы забрать золото – главное не проигрывать и ждать осечки конкурента. Поэтому матч 32-го тура во многом будет определяющим.

Команда Карло Анчелотти проводит прекрасный сезон и вполне претендует на требл – то есть золотой хет-трик. Помимо лидерства во внутреннем чемпионате, «Реал» выиграл Суперкубок Испании, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

У футболистов «Барселоны», в отличие от соперников, настроение испорчено. Каталонцы в драматичном противостоянии с ПСЖ вылетели из Лиги чемпионов в четвертьфинале. При этом команда осталась очень возмущена судейством, даже сам Хави получил удаление.

В Суперкубке Испании «Барса» разгромно проиграла «Реалу» (1:4). Главный тренер еще зимой заявил, что после сезона уйдет из клуба. И это все, несомненно, накладывает отпечаток. Если обойти «Реал» в Примере не удастся, каталонцы останутся без трофеев.

В плюс «Барселоне» зайдет то, что она имела на один день больше отдыха. Президент клуба Жоан Лапорта заявил, что после сенсационного провала с ПСЖ нужно обязательно выигрывать у «Реала». Но у столичного клуба очень сбалансированная игра, с которой будет сложно справиться разобранной каталонской защите.

Аналитики Olimpbet считают, что «Реал» должен подтвердить чемпионскую игру – П1 – 1.89, Х – 3.99, П2 – 3.94. Если «Барселона» не забьет, зайдет кэф 3.28.

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Лига 1. 30 тур. ПСЖ – «Лион». 22 апреля, 00:00

ПСЖ в этом сезоне также претендует на золотой хет-трик. Подопечные Луиса Энрике разнесли «Барселону» и вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Также они добрались до финала Кубка Франции, где сыграют с «Лионом». А теперь этот финал они отрепетируют во внутреннем чемпионате, где уверенно лидируют.

До окончания Лиги 1 осталось пять туров. У парижан 78 очков, отрыв в десять баллов от идущего вторым «Бреста» и игра в запасе.

«Лион» набрал 41 очко и идет лишь на седьмом месте. Но команда все еще имеет шансы попасть в зону еврокубков, если поднимется на одну строчку. При этом весь ее провал пришелся на старт сезона, а с февраля подопечные Пьера Сажа не проиграли ни одного матча.

В целом ПСЖ в этом матче может расслабиться, так как впереди только встречи с аутсайдерами. «Лион» же один из немногих, кто может отобрать у парижан очки.

Эксперты Olimpbet в этой встрече отдают предпочтение ПСЖ – П1 – 1.48, Х –5.15, П2 – 6.14. Можно поставить на то, что первый гол забьет Килиан Мбаппе, который в прошлый раз заколотил «Лиону» хет-трик. Коэффициент на это равен 3.35.

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