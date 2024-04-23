1xBet запустила крутую акцию!

Любите смешанные единоборства? Ударная акция для всех поклонников боев MMA! 1xPunch теперь каждую неделю. Каждая ваша ставка на поединки в UFC будет защищена!

Уже совсем скоро состоится UFC Fight Night, где главным боем вечера будет поединок между Николау и Перезом. Оба бойца показывают приличный уровень боевых навыков и будет крайне интересно посмотреть кто победит. Так как бой пройдет в рамках наилегчайшего дивизиона – рубка будет невероятной. Кто победит в этом матче? Никто не сможет предугадать. Маттеус является небольшим фаворитом, но американец явно может дать жару.

Компания 1xBet возвращает средства, если боец, за которого вы болели, проиграл. Ставьте с уверенностью, ведь 1xBet бережет ваш баланс! Получите обратно до 50 000.

1XPUNCH – Твоя ответка с 1xBet!