1xBet запустила крутую акцию!

Теги Спорт Казахстана

Любите смешанные единоборства? Ударная акция для всех поклонников боев MMA! 1xPunch теперь каждую неделю. Каждая ваша ставка на поединки в UFC будет защищена! 

Уже совсем скоро состоится UFC Fight Night, где главным боем вечера будет поединок между Николау и Перезом. Оба бойца показывают приличный уровень боевых навыков и будет крайне интересно посмотреть кто победит. Так как бой пройдет в рамках наилегчайшего дивизиона – рубка будет невероятной. Кто победит в этом матче? Никто не сможет предугадать. Маттеус является небольшим фаворитом, но американец явно может дать жару.

Компания 1xBet возвращает средства, если боец, за которого вы болели, проиграл. Ставьте с уверенностью, ведь 1xBet бережет ваш баланс! Получите обратно до 50 000. 

1XPUNCH – Твоя ответка с 1xBet!

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