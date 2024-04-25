Кубок Будущего. Россия U20 сыграет со сборной Студенческой лиги, Казахстан U20 играет против Беларуси U20
В Новосибирске стартовала Лига Ставок Кубок Будущего.
Молодежная сборная Казахстана играет с Беларусью, Россия будет противостоять команде Студенческой лиги.
Лига Ставок Кубок Будущего
Казахстан U20 – Беларусь U20 – 0:0 (0:0, 1-й период)
Россия U20 – СХЛ – 15:30
Положение команд: Россия U20 – 0 (0), Беларусь U20 – 0 (0), Казахстан U20 – 0 (0), СХЛ – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.