Кубок Будущего. Россия U20 сыграет со сборной Студенческой лиги, Казахстан U20 играет против Беларуси U20

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В Новосибирске стартовала Лига Ставок Кубок Будущего.

Молодежная сборная Казахстана играет с Беларусью, Россия будет противостоять команде Студенческой лиги.

Лига Ставок Кубок Будущего

Казахстан U20 – Беларусь U20 – 0:0 (0:0, 1-й период)

Россия U20 – СХЛ – 15:30

Положение команд: Россия U20 – 0 (0), Беларусь U20 – 0 (0), Казахстан U20 – 0 (0), СХЛ – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария
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