Кто удивит в этот раз? Аналитика Olimpbet на игры НХЛ

Самый популярный букмекер Казахстана предлагает расклады на серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Торонто Мейпл Лифс» – «Бостон Брюинс». 28 апреля, 05:00 (время Астаны)

Это американо-канадское противостояние – одно из самых непредсказуемых в нынешнем плей-офф. В Восточной конференции команды боролись друг с другом за местоположение и в итоге сошлись в первом же раунде. «Бостон» занял четвертое место в таблице, а «Торонто» – пятое.

Первые две игры прошли в США. Хозяева начали мощно, разгромив соперника со счетом 5:1. Но уже в следующем матче не смогли воспользоваться преимуществом домашнего льда и проиграли 2:3. Казалось бы, перед переездом розыгрыша в Канаду «листья» получили моральное преимущество и должны были выйти вперед в серии, но они проиграли 2:4.

Атакующая линия «Мейпл Лифс» – одна из самых забивных в лиге, но уже три матча подряд она разобрана. В регулярном чемпионате канадцы забросили 303 шайбы – это лучший показатель Восточной конференции. Но в трех матчах плей-офф они пропустили в два раза больше, чем забили.

Более того, американцы смогли выдержать силовую борьбу, за счет которой канадцы должны были их сдерживать. Нестабильно пока проводит матчи голкипер «Торонто» Илья Самсонов, но главный тренер команды Шелдон Киф ему доверяет, что немаловажно. Тем непонятнее выглядит решение наставника «Бостона» Джим Монтгомери выставлять на игры по очереди Джереми Свеймана и Линуса Улльмарка, это однозначно может негативно сказаться.

Эксперты Olimpbet считают, что у команд примерно равны шансы с успехом завершить четвертую игру серии. Победитель матча: «Торонто Мейпл Лифс» –1.83, «Бостон Брюинс» – 1.96. Болельщики наверняка могут снова ждать обилия голов – Тот (5.5) Б – 1.74.

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«Вегас Голден Найтс» – «Даллас Старс». 28 апреля, 07:30

Самая неожиданная развязка в первом раунде проходит в этой паре. «Золотые рыцари» из Вегаса стали последней, восьмой командой, попавшей на Западе в плей-офф, вышли на лидера и выиграли у него два стартовых матча на выезде (4:3, 3:1).

Такого однозначно мало кто ожидал. И если в первой игре «Даллас» почти отыгрался и едва не перевел в овертайм, то во второй смог забросить лишь одну шайбу.

Дважды «Вегасу» удалось сделать сенсацию, а теперь команда переезжает на домашний лед. Казалось бы, после такого успеха нужно всего лишь выиграть две игре на своей арене, и ты в следующем раунде. Но пока сложно сказать, смогут ли «рыцари» продержаться в таком темпе и дальше.

Все-таки «шерифы» наносят больше бросков по воротам соперника, а пропускают из-за своих же проблем в обороне и плохой игре в меньшинстве. Скорее всего, техасский клуб просто потерял игровой тонус после «регулярки».

Аналитики Olimpbet оценивают шансы команды на победу примерно равными. Победитель матча: «Вегас Голден Найтс» – 1.8, «Даллас Старс» – 2. Коэффициент на победу «золотых рыцарей» ровно в один гол равен 8.

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