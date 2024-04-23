Лондонское дерби и сражение Рима с Турином – в кэфах Olimpbet

23 апреля в чемпионате английской Премьер-лиги сразятся «Арсенал» и «Челси», а «Лацио» с «Ювентусом» определят первого финалиста розыгрыша Кубка Италии.

АПЛ. 34-й тур. «Арсенал» – «Челси». 24 апреля, 00:00 (время Астаны)

«Арсенал», победив на выезде «Вулверхэмптон» 2:0, вернулся на верхнюю строчку таблицы Премьер-лиги. Матч 34-го тура прежнего лидера, «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом», перенесен на 14 мая из-за того, что «горожане» на минувших выходных играли в полуфинале Кубка Англии.

А спорила команда Пепа Гвардиолы за выход в решающее сражение турнира с ближайшим соперником «канониров» по чемпионату – «Челси», который эту битву манкунианцам проиграл. А теперь у «оружейников» появляется возможность создать даже небольшой отрыв от «Ман Сити».

Но сможет ли «Арсенал» взять три очка в лондонском дерби? «Аристократы», конечно, раздосадованы поражением от «горожан», лишившего «Челси» последней возможности завоевать какой-либо трофей в сезоне-2023/24. А в АПЛ «синие» смогут зацепиться за зону еврокубков только при фантастических раскладах на финише сезона.

Однако наивно думать о том, что «пенсионеры» помогут столичным соседям в чемпионской гонке. В матче первого круга «Челси», к слову, был очень близок к победе над «канонирами». Он вел с перевесом в два гола, но позволил соперникам отыграться в заключительные 15 минут – ничья 2:2.

Тем не менее эксперты Olimpbet видят в «Арсенале» явного фаворита дерби: П1 – 1.52, Х – 4.88, П2 – 5.77. При этом букмекер № 1 в Казахстане практически не сомневается, что матч на стадионе «Эмирейтс» будет «верховым»: Тотал (2.5) бол – 1.43.

Получите футболку с автографом Криштиану Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция «Короли футбола» от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Кубок Италии. «Лацио» – «Ювентус». 24 апреля, 00:00

Тремя неделями ранее «старая синьора» сделала огромный шаг навстречу решающему матчу Кубка Италии. Это последний на данный момент трофей в богатейшей коллекции туринского клуба, обладателем которого он стал три года назад.

В первом полуфинале текущего розыгрыша «Юве» уверенно разобрался с «Лацио», обыграв римлян с перевесом в два мяча. Теперь с «бьянконери» должно произойти нечто невообразимое, чтобы они не вышли в финал.

«Ювентус» не блещет в Серии А, где вряд ли поднимется выше третьего места. Так что выигрыш Кубка Италии – единственная возможность для коллектива Массимилиано Аллегри спасти достаточно серый сезон. Впрочем, то же самое, даже в большей степени, относится и к столичной команде.

Но у «Лацио», в отличие от «Юве», крайне мало шансов улучшить сложившуюся ситуацию. По крайней мере, аналитики Olimpbet сомневаются в том, что римляне смогут выиграть в ответной встрече: П1 – 2.95, Х – 3.26, П2 – 2.5.

А уж на успех по итогам двухраундового противостояния у коллектива Игора Тудора, по мнению самого популярного букмекера страны, нет практически никаких шансов: проход «Лацио» – 9.25, проход «Ювентуса» – 1.06.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.