Котировки букмекеров на лондонское и севильское дерби

28 апреля в английской Премьер-лиге состоится знаменитое дерби Северного Лондона, а в испанской Ла Лиге сойдутся два клуба из Севильи.

АПЛ. 35-й тур. «Тоттенхэм» – «Арсенал». 28 апреля, 18:00 (время Астаны)

«Канонирам» предстоит провести второе столичное дерби подряд. С первым команда Микеля Артеты справилась на отлично, не оставив камня на камне от соседей из «Челси». Причем счет 5:0 нельзя назвать случайным: «Арсенал» имел подавляющее преимущество над «аристократами» по ударам (27-7), десять из которых пришлись в створ (против одного в исполнении соперника).

«Тоттенхэм» же свой матч 34-го тура с «Манчестер Сити» в изначально намеченный срок провести не смог. Он был перенесен на 14 мая из-за участия «горожан» в полуфинале Кубка Англии, где они, кстати, обыграли «Челси».

Таким образом, «оружейникам» предстоит провести третью игру за восемь дней. «Шпоры» же не выходили на поле с 13 апреля, когда они были разгромлены в гостях «Ньюкаслом» со счетом 4:0. И теперь одним явно будет не хватать свежести, другим – соревновательной практики.

Так какой клуб из Северного Лондона можно считать фаворитом дерби? Если взглянуть на статистику последних очных встреч, то она только запутает картину. Из десяти предыдущих матчей каждая из команд выиграла по четыре матча, еще два раза была зафиксирована ничья. Одна из них пришлась как раз на противостояние первого круга АПЛ текущего сезона. На «Эмирейтс» хозяева дважды выходили вперед, но гости усилиями Сон Хын Мина в обоих случаях счет сравнивали – 2:2.

Мотивации не занимать ни тем, ни другим: «Арсенал» ведет «золотую» гонку с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» заочно сражается с «Астон Виллой» за последнее место в зоне Лиги чемпионов. Поэтому любая потеря очков для каждой из команд может оказаться фатальной. Ничья же вообще никого не устроит.

Эксперты Olimpbet полагают, что, несмотря на гостевой статус, шансы на благоприятный исход намного предпочтительнее у «Арсенала», чем у «Тоттенхэма»: П1 – 3.99, Х – 4.19, П2 – 1.83.

При этом букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что матч на арене «Хоспур» с большой долей вероятности будет «верховым»: Тотал (2.5) мен – 2.63, Тотал (2.5) бол – 1.45.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в «Платежи», открыть вкладки «Все», «Другое» и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

Ла Лига. 33-й тур. «Бетис» – «Севилья». 29 апреля, 00:00

Севильское дерби по накалу и принципиальности мало чем уступает знаменитому «эль-класико» и, уже тем более, противостоянию мадридских «Реала» и «Атлетико». Фанаты «зелено-белых» и «красных» откровенно ненавидят друг друга, одинаково сильно радуясь как победам своей любимой команды, так и неудачам соседей.

Исторически «Севилья» более успешна, чем «Бетис». Одну только Лигу Европы «нервионцы» выигрывали семь раз, тогда как у «огурцов» всего столько же завоеванных трофеев за всю 116-летнюю историю клубу.

«Красные» имеют перевес и по личным встречам. Однако в последнее время «зелено-белые» активно выправляют статистику, а в сезоне-2024 они выступают намного удачнее земляков, по итогам 32-х туров Примеры опережая их на 11 очков.

Аналитики Olimpbet считают «Бетис» фаворитом очередного севильского дерби: П1 – 2.08, Х – 3.44, П2 – 3.99.

Но наиболее вероятный счет матча на стадионе «Бенито Вильямарин», по мнению самого популярного букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 5.96.

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