Фаниль Рафиков о титульном шансе: «Я не хочу получать бой за старые заслуги, второй забег к титулу – это не один бой»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков, который является экс-чемпионом лиги Naiza в легком весе, рассказал о будущем титульном шансе:

«Второй забег к титулу – это не один бой, тем более с бразильцем, который не дрался в Naiza. Я не хочу получать бой за старые заслуги, у меня много незакрытых гештальтов, когда я зачищу дивизион, тогда буду претендовать на титул, а там посмотрим, будет ли в тот момент Магомед чемпионом, то тогда будем драться с ним. Но сейчас моя цель – это Бонифаций Сильва, не хочу заглядывать никому за спину»

Также «Ногай» рассказал о будущем сопернике Бонифацие Сильве, который ранее дрался с другим казахстанским бойцом Арманом Оспановым:

«Оспанов – это легенда нашего ММА. Я смотрел их бой с Бонифацием, думаю, что бразилец был другим бойцом, так как это было пять лет назад. Перед тем боем у Армана была стафилококковая инфекция, которую он скрывал. Оспанов намного выше уровнем, думаю, что в 9 из 10 случаях он победил бы бразильца. Но нас нельзя сравнивать, у нас разная ортодоксальная стойка, разный стиль»

Бой Рафиков – Сильва состоится 28 октября в Алматы и станет главным поединком вечера.

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