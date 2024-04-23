FONBET и BASTAU организуют серию турниров по бильярду с рекордным призовым фондом 32 млн ₸

Теги Спорт Казахстана

Букмекерская компания FONBET и спортивно-развлекательный клуб BASTAU объявляют о запуске открытой серии турниров FONBET CUP c призовым фондом 32 миллиона тенге – рекордным для коммерческих турниров по бильярду в Казахстане.

В серии примут участие лучшие спортсмены Казахстана и мастера бильярда из-за рубежа, но побороться за награды смогут не только профи. Соревнования пройдут в четырёх категориях: профессионалы, профессионалы+, любители, любители+.

В рамках FONBET CUP состоятся 4 турнира в различных дисциплинах с призовым фондом по 8 миллионов тенге каждый, они пройдут в следующие даты:

1-4 Июня;
14-17 Сентября:
30 ноября – 3 Декабря;
25-28 Января.

Регистрация на первый турнир, который пройдёт в дисциплине «свободная пирамида с продолжением», уже открыта по этой ссылке.

Участникам необходимо иметь аккаунт в FONBET и внести депозит на сумму от 15 тысяч тенге. Подробнее ознакомиться с регламентом FONBET CUP и условиями участия вы можете здесь, а по всем интересующим вопросам – обратиться по номеру +7 701 993 11 11.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий