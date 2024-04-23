FONBET и BASTAU организуют серию турниров по бильярду с рекордным призовым фондом 32 млн ₸

Букмекерская компания FONBET и спортивно-развлекательный клуб BASTAU объявляют о запуске открытой серии турниров FONBET CUP c призовым фондом 32 миллиона тенге – рекордным для коммерческих турниров по бильярду в Казахстане.

В серии примут участие лучшие спортсмены Казахстана и мастера бильярда из-за рубежа, но побороться за награды смогут не только профи. Соревнования пройдут в четырёх категориях: профессионалы, профессионалы+, любители, любители+.

В рамках FONBET CUP состоятся 4 турнира в различных дисциплинах с призовым фондом по 8 миллионов тенге каждый, они пройдут в следующие даты:

1-4 Июня;

14-17 Сентября:

30 ноября – 3 Декабря;

25-28 Января.

Регистрация на первый турнир, который пройдёт в дисциплине «свободная пирамида с продолжением», уже открыта по этой ссылке.

Участникам необходимо иметь аккаунт в FONBET и внести депозит на сумму от 15 тысяч тенге. Подробнее ознакомиться с регламентом FONBET CUP и условиями участия вы можете здесь, а по всем интересующим вопросам – обратиться по номеру +7 701 993 11 11.