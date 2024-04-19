История чемпиона

Теги Спорт Казахстана

Вышел фильм о Ризабеке Айтмухане – первом казахстанском чемпионе мира по вольной борьбе. Как подросток из далекого села стал одной из главных спортивных надежд страны, как он пришел к этой награде, о чем мечтает в дальнейшем – в ленте «Стать легендой».

Значительным спортивным достижением Казахстана стал триумф Ризабека Айтмухана на чемпионате мира в Белграде в 2023 году. Спортсмен родом из села в Восточно-Казахстанской области стал первым представителем нашей страны, завоевавшем награду такого достоинства в вольной борьбе.

На YouTube-канале Olimpbet Play вышел фильм «Стать легендой». В нем рассказывается о том, с чем сталкивался молодой спортсмен, прежде чем добился чемпионства.

https://www.youtube.com/watch?v=yqmm8bUji04

Воспоминаниями о пути к заветной медали делится сам Ризабек, его родители и тренеры. Фильм вышел при поддержке Olimpbet – титульном спонсоре федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК.

Напомним, ранее букмекер №1 в Казахстане решил поддержать 19-летнего спортсмена, пожелал ему новых достижений на мировой арене и вручил сертификат на квартиру в Астане.

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