Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год

Проведение Игр будущего в Казахстане перенесено с 2025-го на 2026 год из-за паводков.

Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта республики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий в целях экономии финансов для ликвидации последствий разрушений и оказания помощи пострадавшим из-за паводков.

«Таким образом, будут оптимизированы расходы на проведение V Всемирных игр кочевников и принято решение перенести подготовительную работу по организации и проведению международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Республике Казахстан с 2025-го на 2026 год», – говорится в сообщении.

Первые Игры будущего прошли в феврале в Казани. Токаев во время посещения турнира объявил, что следующий мультиспортивный турнир пройдет в Казахстане.