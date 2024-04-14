Федерация фигурного катания России не получала от Казахстана запрос о переходе Самоделкиной

Теги сборная России ФФКР сборная Казахстана женское катание переходы Александр Коган Софья Самоделкина Фигурное катание

ФФКР не получала запрос о переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

«Для того, чтобы рассматривать запрос о переходе, его нужно сначала получить. От казахстанской федерации, которая зарегистрирована в ISU, запроса в ФФКР не поступало», – сказал Коган.

Главный тренер сборной Казахстана: «Решения по Самоделкиной от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны»

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17 комментариев
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Такое ощущение. что всё упирается в финансы: ФФККР ждёт запроса от Казахстана, чтобы выставить счёт за Самоделкину, а Казахстан не подаёт запрос, чтобы такой счёт не получать.
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Кто виноват и что делать? Вопросы риторические и вечные.
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ну, видимо, так Казахстану сильно нужна Самоделкина, раз они вообще не торопятся
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Ответ Храбрая виолончелистка
Казахстан ждёт принятия канадских поправок об упрощённом переходе?
Все проще. Казахстан, Узбекистан и прочим Армении с радостью бы приняли спортсменку с корнями коренного населения. А русская нужна им как в бане пассатижи. Она тамни к каким кланам не относится, значит никто за ее переход радеть не будет. Там квалифицированных специалистов выживают в куче контор, чтобы своего Муха едзянова или Шаяхметрва посадить . А тут чужая нарисуется. Тренироваться захочет в России. После карьеры жить будет там же. Зачем она? Деньги под нее не освоить кому надо
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Казахстан ждёт принятия канадских поправок об упрощённом переходе?
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Странная история, друг на друга кивают.
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Федерации не могут договориться, а страдает спортсмен.
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Какая-то мутная история, из которой понятно только то, что обе стороны усиленно кивает на Софу.
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«Ой, всё чудесатее и чудесатее!» (с) «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.
P.S. Да отпустите уже мегазвЯзду - хоть поржем с потугов начинающего на международном поприще
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Как всё запутанно и сложно, какие игры между федерациями. Что- то пошло не так...
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ну почему тогда вчера возмущалась Женя или почти год возмущаются пользователи спортс ?
Ведь яснее ясного, где Рудковские , там интриганство.
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Ну цирк с конями. Чувствую Самоделкина выйдет на наши весёлые старты в следующем сезоне
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Бедная Соня, потеряла целый сезон, и до сих пор полная неопределенность и подвешенное состояние.
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Казахстан похоже думает что переход произойдёт сам собой и бесплатно.
А так то надо написать запрос о переходе в ФФКР и получить от него счёт на оплату ( ведь бесплатно - только если два года не было финансирования или деньги выплачены самой фигуристкой).
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