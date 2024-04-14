Федерация фигурного катания России не получала от Казахстана запрос о переходе Самоделкиной
ФФКР не получала запрос о переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.
«Для того, чтобы рассматривать запрос о переходе, его нужно сначала получить. От казахстанской федерации, которая зарегистрирована в ISU, запроса в ФФКР не поступало», – сказал Коган.
Главный тренер сборной Казахстана: «Решения по Самоделкиной от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны»
P.S. Да отпустите уже мегазвЯзду - хоть поржем с потугов начинающего на международном поприще
Ведь яснее ясного, где Рудковские , там интриганство.
А так то надо написать запрос о переходе в ФФКР и получить от него счёт на оплату ( ведь бесплатно - только если два года не было финансирования или деньги выплачены самой фигуристкой).