Борьба за второе место и досрочное чемпионство ПСЖ – в кэфах Olimpbet

Европейские футбольные чемпионаты подходят к концу. Чего ждать от субботних матчей в Серии А и Лиге 1?

Серия А. 34 тур. «Ювентус» – «Милан». 27 апреля, 21:00 (время Астаны)

Последний апрельский уикенд в итальянском футболе ознаменуется битвой лидеров. Команды уже не догонят «Интер», который расположился на первом месте с солидным отрывом. Но вот борьба за серебро еще не окончена, да и вообще: главное для обеих коллективов – не вылететь из топ-3, так как снизу подпирают конкуренты в лице «Болоньи» и «Ромы». «Милан» идет вторым в турнирной таблице, набрав в 33 матчах 69 очков. «Ювентус» занимает третью строчку при таком же количестве игр, отставая на пять баллов.

Соперники по-разному подходят к этой встрече. Хозяева на подъеме – пробились в финал Кубка Италии, а в Серии А они не проигрывали три матча подряд. «Милан» же не смог попасть в полуфинал Лиги Европы, проиграв «Роме». А затем во внутреннем чемпионате в дерби проиграл «Интеру», и именно этот результат подарил принципиальному сопернику досрочное чемпионство. При этом еще по красной карточке заработали Тео Эрнандес и Давиде Калабрия, которые теперь пропустят игру в Турине.

На стороне «Ювентуса» и статистика. Подопечные Массимилиано Аллегри мало пропускают дома, в трех последних играх на своем поле и вовсе удержали ворота в неприкосновенности. «Милан» же, напротив, на выезде много пропускает.

Эксперты Olimpbet считают, что «Ювентус» одержит победу: П1 – 2.09, Х – 3.43, П2 – 3.78. Вероятнее всего, будет П1 и Тотал 2,5 мен – 4.2.

Получите футболку с автографом Криштиану Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция «Короли футбола» от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Лига 1. 31 тур. ПСЖ – «Гавр». 28 апреля, 00:00

«Пари Сен-Жермен» уже в этой встрече может оформить досрочное чемпионство. Для этого ему нужно не проиграть. Если столичный клуб даже сыграет вничью, то идущий следом «Монако» его не догонит ни при каком раскладе.

Вероятнее всего, парижане смогут порадовать своих болельщиков, так как соперник попался вполне уступчивый. «Гавр» занимает в турнирной таблице 16-е место из 18-ти и находится вплотную у зоны вылета. На протяжении пяти матчей этот клуб не может одержать победу, теряя очки даже с середняками, не говоря о лидерах.

У ПСЖ лучшая защита в лиге, а в нападении – лучший бомбардир чемпионата Килиан Мбаппе, который уже наколотил 26 голов. Все футболисты «Гавра», ведущего борьбу за выживание, смогли забить лишь на один мяч больше.

Аналитики Olimpbet не сомневаются в успехе ПСЖ – П1 – 1.35, Х – 5.57, П2 – 8.5. На то, что забьет Килиан Мбаппе, предлагается коэффициент 1.51.

А трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.