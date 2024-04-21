Сможет ли «Барса» собраться и дать бой своему вечному сопернику в очередном «Эль-Класико»?

Теги Спорт Казахстана

21 апреля «Барселона» отправится в гости к мадридскому «Реалу» в рамках следующего тура испанской Примеры.

«Реал» под руководством Карло Анчелотти в хорошем настроении после победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Они выиграли в серии пенальти, благодаря двум сэйвам Андрея Лунина.

Напротив, у «Барселоны» настроение не такое оптимистичное после разгромного поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов. Раннее удаление Рональда Араухо и исключение самого Хави из игры сильно повлияли на команду.

В прошлом матче между ними «Реал» победил «Барсу» со счетом 2:1. В турнирной таблице «Реал» опережает «Барселону» на восемь очков.

Эксперты 1XBet считают, что у команды из Мадрида намного больше шансов победить в этом матче. Победитель матча: «Реал» –  1.909, «Барселона» –  3.98.

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