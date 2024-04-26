Турнир на 1 миллион долларов: сегодня пройдет жеребьевка 1XBET QFL Кубка Лиги

Любителей казахстанского футбола ожидает большое событие. 25 мая стартует новый турнир – 1ХВЕТ QFL Кубок Лиги, где примут участие 16 сильнейших футбольных клубов страны. За трофей поборются клубы «Акжайык», «Актобе», «Астана», «Атырау», «Елимай», «Женис», «Жетысу», «Кайрат», «Кайсар», «Каспий», «Кызылжар», «Ордабасы», «Тараз», «Тобол», «Туран» и «Шахтер».

Титульным спонсором турнира выступила компания 1ХВЕТ, благодаря поддержке которой участники разыграют 1 миллион долларов. Отметим, что в истории отечественного футбола такого большого призового фонда еще не было. В 1ХВЕТ уверены, рекордные призовые придадут особый статус турниру и добавят мотивации участвующим клубам.

«Кубок Лиги станет значимым событием в календаре казахстанского футбола – мы уверены в этом. Это не только предоставит дополнительные возможности для команд и игроков продемонстрировать свою волю к победе, но и укрепит популярность футбола среди болельщиков. Турнир порадует существующих болельщиков и привлечет новых, ведь казахстанцы любят спорт и красивые зрелищные соревнования. Мы гордимся тем, что новый кубок будет называться 1ХВЕТ QFL Кубок Лиги и счастливы быть его титульным спонсором. Это захватывающее событие для всех нас. Я уверен, что любители футбола будут рады!», – заявил заместитель директора по маркетингу компании 1ХВЕТ Санжар Токтасын.

Участники 1ХВЕТ QFL Кубка Лиги будут разделены на четыре группы по четыре команды в каждой. На групповой стадии каждая команда проведет по матчу с соперниками, а обладатели первых мест пройдут в двухраундовый полуфинал. Далее победители полуфиналов сыграют 24 ноября в решающей игре, которая станет завершением футбольного сезона 2024 год.

В рамках турнира болельщиков ожидают 29 захватывающих матчей. Жеребьевка кубка будет показана 26 апреля в 15:10 часов в прямом эфире телеканалов «Астана», Q Football и на YouTube-канале QFL TV. Между тем, обладатель трофея может заработать до 134 миллионов тенге (при случае побед во всех этапах), поскольку призовой фонд будет распределен следующим образом:

90 миллионов тенге – обладатель кубка;

50 миллионов тенге – обладатель 2-го места;

11 миллионов тенге – выход в финал;

10 миллионов тенге – выход в полуфинал;

5 миллионов тенге – победа в матче группового этапа;

2,5 миллионов тенге – ничья в матче группового этапа;

8 миллионов тенге – участие в турнире.

Матчи группового этапа запланированы на 25-26 мая (1-й тур), 6-7 июля (2-й тур) и 20-21 июля (3-й тур). Полуфиналы состоятся 10-11 августа и 30 октября, а финал пройдет 24 ноября. Прямые трансляции игр 1ХВЕТ QFL Кубка Лиги будут показаны в эфире телеканалов Q Football, Q Arena, Q League и на сайте QFL.KZ