Результаты Липецкого триатлона «Зеленый остров, 113» 2023

Теги Здоровье

12-13 августа в Липецке при участии Федерации триатлона России во второй раз состоялся Липецкий триатлон «Зеленый остров, 113». 

Соревнования прошли на двух дистанциях: 113 (1,9 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег) и спринт (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег). Обе дистанции можно было преодолеть индивидуально и в формате эстафеты. 

Результаты победителей:

113, мужчины

1. Денис Васильев – 3:59:59

2. Николай Ярошенко – 4:00:48

3. Григорий Навроцкий – 4:12:33

113, женщины

1. Мария Гостева – 4:36:44

2. Елизавета Жижина – 5:02:10

3. Екатерина Алексеева – 5:05:18

113, эстафета 

1. Команда TriKota (Александр Новиков, Кирилл Кравченко, Артем Цимбал) – 4:13:40

2. Команда «Не грози южному централу» (Екатерина Сугробова, Александр Акиндинов, Алексей Ковалевский) – 4:14:58

3. Команда «ТриЧ» (Сергей Хурсанов, Николай Печерский, Александр Глумов) – 4:20:49

Спринт, мужчины

1. Роман Минеев – 58:53

2. Алексей Макаров – 59:47

3. Михаил Крыловский – 59:50

Спринт, женщины

1. Александра Разаренова – 1:05:20

2. Алина Малышева – 1:05:46

3. Татьяна Лихторович – 1:07:09

Спринт, эстафета

1. Команда «Дружба» (Артем Сулохин, Григорий Сыдор, Александр Бочарников) – 1:02:25

2. Команда «Мы просто посмотреть» (Павел Волотов, Илья Ходарин, Юрий Новиков) – 1:03:24

3. Команда CSKI (Сергей Чурсанов, Николай Печерских, Денис Истомин) – 1:03:34

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте

 

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