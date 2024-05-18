Результаты соревнований по сапсерфингу Zavidovo SUP challenge

18 мая в Завидово (Тверская область) в 10-й раз прошли соревнования по сапсерфингу Zavidovo SUP challenge. Участникам были доступны следующие дистанции: «длинная» на 30 км и «ПРО» на 18 км для профессиональных райдеров, «короткая» на 15 км и «ЛАЙТ» на 6 км для любителей. Принять участие можно было как сольно, так и в составе команды.

Маршруты всех дистанций проходили по Волге.

Результаты победителей и призеров:

«Длинная», 30 км, мужчины

Анатолий Матвеев – 3:09:24 Петр Ариничев – 3:23:14 Дмитрий Богомолов – 3:30:40

«Длинная», 30 км, женщины

Марина Чувалова – 3:52:55 Галина Котская – 3:56:30 Анастасия Глинина – 4:43:10

«ПРО», 18 км, мужчины

Иван Ширшов – 1:51:01 Руслан Гараев – 1:53:02 Дмитрий Судаков – 1:54:26

«ПРО», 18 км, женщины

Наталья Новицкая – 1:59:45 Алена Герасимова – 2:09:55 Ксения Вуколова – 2:10:02

«Короткая», 15 км, мужчины

Степан Базаров – 1:36:49 Егор Мизонов – 1:37:07 Юрий Олейник – 1:37:08

«Короткая», 15 км, женщины

Анастасия Поморина – 1:45:31 Кира Папмейн – 1:54:38 Инна Кузенкова – 1:55:36

«ЛАЙТ», 6 км, мужчины

Олег Шелегов – 57:12 Сергей Лазарев – 57:22 Сергей Аскеров – 1:01:07

«ЛАЙТ», 6 км, женщины

Ольга Сеничкина – 1:05:43 Наталья Еремеева – 1:06:17 Юлия Магдей – 1:10:05

Результаты можно посмотреть на сайте организатора.

Как проходят гонки на сапах? Рассказываем все о Zavidovo SUP Challenge