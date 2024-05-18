Результаты соревнований по сапсерфингу Zavidovo SUP challenge
18 мая в Завидово (Тверская область) в 10-й раз прошли соревнования по сапсерфингу Zavidovo SUP challenge. Участникам были доступны следующие дистанции: «длинная» на 30 км и «ПРО» на 18 км для профессиональных райдеров, «короткая» на 15 км и «ЛАЙТ» на 6 км для любителей. Принять участие можно было как сольно, так и в составе команды.
Маршруты всех дистанций проходили по Волге.
Результаты победителей и призеров:
«Длинная», 30 км, мужчины
- Анатолий Матвеев – 3:09:24
- Петр Ариничев – 3:23:14
- Дмитрий Богомолов – 3:30:40
«Длинная», 30 км, женщины
- Марина Чувалова – 3:52:55
- Галина Котская – 3:56:30
- Анастасия Глинина – 4:43:10
«ПРО», 18 км, мужчины
- Иван Ширшов – 1:51:01
- Руслан Гараев – 1:53:02
- Дмитрий Судаков – 1:54:26
«ПРО», 18 км, женщины
- Наталья Новицкая – 1:59:45
- Алена Герасимова – 2:09:55
- Ксения Вуколова – 2:10:02
«Короткая», 15 км, мужчины
- Степан Базаров – 1:36:49
- Егор Мизонов – 1:37:07
- Юрий Олейник – 1:37:08
«Короткая», 15 км, женщины
- Анастасия Поморина – 1:45:31
- Кира Папмейн – 1:54:38
- Инна Кузенкова – 1:55:36
«ЛАЙТ», 6 км, мужчины
- Олег Шелегов – 57:12
- Сергей Лазарев – 57:22
- Сергей Аскеров – 1:01:07
«ЛАЙТ», 6 км, женщины
- Ольга Сеничкина – 1:05:43
- Наталья Еремеева – 1:06:17
- Юлия Магдей – 1:10:05
Результаты можно посмотреть на сайте организатора.
Как проходят гонки на сапах? Рассказываем все о Zavidovo SUP Challenge