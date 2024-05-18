Результаты соревнований по сапсерфингу Zavidovo SUP challenge

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18 мая в Завидово (Тверская область) в 10-й раз прошли соревнования по сапсерфингу Zavidovo SUP challenge. Участникам были доступны следующие дистанции: «длинная» на 30 км и «ПРО» на 18 км для профессиональных райдеров, «короткая» на 15 км и «ЛАЙТ» на 6 км для любителей. Принять участие можно было как сольно, так и в составе команды.

Маршруты всех дистанций проходили по Волге.

Результаты победителей и призеров:

«Длинная», 30 км, мужчины

  1. Анатолий Матвеев – 3:09:24
  2. Петр Ариничев – 3:23:14
  3. Дмитрий Богомолов – 3:30:40

«Длинная», 30 км, женщины

  1. Марина Чувалова – 3:52:55
  2. Галина Котская – 3:56:30
  3. Анастасия Глинина – 4:43:10

«ПРО», 18 км, мужчины

  1. Иван Ширшов – 1:51:01
  2. Руслан Гараев – 1:53:02
  3. Дмитрий Судаков – 1:54:26

«ПРО», 18 км, женщины

  1. Наталья Новицкая – 1:59:45
  2. Алена Герасимова – 2:09:55
  3. Ксения Вуколова – 2:10:02

«Короткая», 15 км, мужчины

  1. Степан Базаров – 1:36:49
  2. Егор Мизонов – 1:37:07
  3. Юрий Олейник – 1:37:08

«Короткая», 15 км, женщины

  1. Анастасия Поморина – 1:45:31
  2. Кира Папмейн – 1:54:38
  3. Инна Кузенкова – 1:55:36

«ЛАЙТ», 6 км, мужчины

  1. Олег Шелегов – 57:12
  2. Сергей Лазарев – 57:22
  3. Сергей Аскеров – 1:01:07

«ЛАЙТ», 6 км, женщины

  1. Ольга Сеничкина – 1:05:43
  2. Наталья Еремеева – 1:06:17
  3. Юлия Магдей – 1:10:05

Результаты можно посмотреть на сайте организатора.

Как проходят гонки на сапах? Рассказываем все о Zavidovo SUP Challenge

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