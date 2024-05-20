Спортдиректор «Динамо» о переходе Швеца-Рогового: «Перед заключением контракта он прошел несколько углубленных обследований. Они показали, что проблемы позади»

Теги травмы Алексей Сопин КХЛ Динамо Артем Швец-Роговой Хоккей

Алексей Сопин высказался о переходе Артема Швеца-Рогового в «Динамо».

«Артем Швец-Роговой продолжит карьеру в составе нашего клуба. Последние два сезона игрок восстанавливался от тяжелой травмы и неудачных операций.

Перед заключением контракта он прошел несколько углубленных обследований, прошел ряд непростых тестов, которые показали, что проблемы позади.

В любом случае, игрок также понимает, что после такого периода нужно прикладывать максимум усилий, чтобы вернуться на прежний уровень. Желаем Артему удачи!» – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Швец-Роговой перешел из СКА в «Динамо». Контракт – на 2 года

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