Running Heroes Russia проведут первый в этом сезоне эко-забег в Москве. Регистрация закрылась за 2 часа, но можно приехать на старт и помочь убрать парк

18 мая в парке «Говоровский лес» (Москва) пройдет забег, совмещенный со сбором мусора, от организаторов Running Heroes Russia. За 2 часа участники пробегут от 3 до 5 км в комфортном темпе.

Регистрация на старт закрылась за 2 часа, но организаторы приглашают всех желающих помочь сделать парк чище. Участникам выдадут перчатки и пакеты. При этом медалей не обещают, так как их делают в ограниченном количестве из переработанного пластика, собранного на прошлом забеге.

Место плоггинга (забег, совмещенный с уборкой мусора) выбрано не случайно: в «Говоровском лесу» часто проводятся пробежки и тренировки.

Подробную информацию о забеге можно посмотреть на сайте организатора или в телеграм-канале, где также находится информация о месте старта.