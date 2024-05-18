Результаты велогонки «Садовое Кольцо», который прошел в рамках «Московского Весеннего велофестиваля»

18 мая по Садовому кольцу прошла велогонка «Садовое Кольцо» от организатора Cyclingrace. Набор высоты на дистанции – 141 м.

Участникам были доступны две формата участия:

велогонка для опытных любителей и профессионалов (дистанции: 78, 94 и 109 км);

велозаезд для любителей (дистанции: 16, 32 и 47 км).

Результаты победителей и призеров:

Велогонка, 109 км, мужчины

Денис Савельев – 2:17:07,14 Никита Разумов – 2:17:07,30 Иван Анисимов – 2:17:07,90

Велогонка, 94 км, мужчины

Николай Земляной – 2:13:51 Петр Кузнецов – 2:13:53 Павел Торкаченко – 2:13:54

Велогонка, 78 км, мужчины

Данила Пустовгар – 1:53:37 Владимир Турбаевский – 1:53:38 Илья Летягин – 1:53:40

Велозаезд, 47 км, мужчины

Дмитрий Евмененко – 1:11:01 Сергей Дубин – 1:11:02 Алексей Тарасов – 1:11:29

Велозаезд, 47 км, женщины

Татьяна Бруман – 1:11:50 Елена Анисова – 1:15:01 Софья Гурьянова – 1:16:46

Велозаезд, 32 км, мужчины

Дмитрий Огуряев – 47:41 Олег Коряков – 47:46 Демьян Косяков – 47:47

Велозаезд, 32 км, женщины

Мария Шульжевская – 47:49 Маша Степанова – 49:20 Анна Ким – 51:56

Велозаезд, 16 км, мужчины

Олег Лысенко – 23:41 Алексей Пименов – 23:44 Михаил Егоров – 24:14

Результаты женского велозаезда на 16 км будут сформированы чуть позже.

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Видеотрансляция доступна в социальной сети ВКонтакте организаторов.

Велогонка «Садовое Кольцо» прошла в рамках «Московского Весеннего велофестиваля». В 13:00 также начнется велосипедная прогулка по перекрытому Садовому кольцу. Участников ждут развлекательная программа, интерактивные зоны от партнеров и фудкорт.