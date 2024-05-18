Результаты велогонки «Садовое Кольцо», который прошел в рамках «Московского Весеннего велофестиваля»

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18 мая по Садовому кольцу прошла велогонка «Садовое Кольцо» от организатора Cyclingrace. Набор высоты на дистанции – 141 м.

Участникам были доступны две формата участия: 

  • велогонка для опытных любителей и профессионалов (дистанции: 78, 94 и 109 км);
  • велозаезд для любителей (дистанции: 16, 32 и 47 км).

Результаты победителей и призеров:

Велогонка, 109 км, мужчины

  1. Денис Савельев – 2:17:07,14
  2. Никита Разумов – 2:17:07,30
  3. Иван Анисимов – 2:17:07,90

Велогонка, 94 км, мужчины

  1. Николай Земляной – 2:13:51
  2. Петр Кузнецов – 2:13:53
  3. Павел Торкаченко – 2:13:54

Велогонка, 78 км, мужчины

  1. Данила Пустовгар – 1:53:37
  2. Владимир Турбаевский – 1:53:38
  3. Илья Летягин – 1:53:40

Велозаезд, 47 км, мужчины

  1. Дмитрий Евмененко – 1:11:01
  2. Сергей Дубин – 1:11:02
  3. Алексей Тарасов – 1:11:29

Велозаезд, 47 км, женщины

  1. Татьяна Бруман – 1:11:50
  2. Елена Анисова – 1:15:01
  3. Софья Гурьянова – 1:16:46

Велозаезд, 32 км, мужчины

  1. Дмитрий Огуряев – 47:41
  2. Олег Коряков – 47:46
  3. Демьян Косяков – 47:47

Велозаезд, 32 км, женщины

  1. Мария Шульжевская – 47:49
  2. Маша Степанова – 49:20
  3. Анна Ким – 51:56

Велозаезд, 16 км, мужчины

  1. Олег Лысенко – 23:41
  2. Алексей Пименов – 23:44
  3. Михаил Егоров – 24:14

Результаты женского велозаезда на 16 км будут сформированы чуть позже.

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Видеотрансляция доступна в социальной сети ВКонтакте организаторов.

Велогонка «Садовое Кольцо» прошла в рамках «Московского Весеннего велофестиваля». В 13:00 также начнется велосипедная прогулка по перекрытому Садовому кольцу. Участников ждут развлекательная программа, интерактивные зоны от партнеров и фудкорт. 

 

 

 

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