Результаты велогонки «Садовое Кольцо», который прошел в рамках «Московского Весеннего велофестиваля»
18 мая по Садовому кольцу прошла велогонка «Садовое Кольцо» от организатора Cyclingrace. Набор высоты на дистанции – 141 м.
Участникам были доступны две формата участия:
- велогонка для опытных любителей и профессионалов (дистанции: 78, 94 и 109 км);
- велозаезд для любителей (дистанции: 16, 32 и 47 км).
Результаты победителей и призеров:
Велогонка, 109 км, мужчины
- Денис Савельев – 2:17:07,14
- Никита Разумов – 2:17:07,30
- Иван Анисимов – 2:17:07,90
Велогонка, 94 км, мужчины
- Николай Земляной – 2:13:51
- Петр Кузнецов – 2:13:53
- Павел Торкаченко – 2:13:54
Велогонка, 78 км, мужчины
- Данила Пустовгар – 1:53:37
- Владимир Турбаевский – 1:53:38
- Илья Летягин – 1:53:40
Велозаезд, 47 км, мужчины
- Дмитрий Евмененко – 1:11:01
- Сергей Дубин – 1:11:02
- Алексей Тарасов – 1:11:29
Велозаезд, 47 км, женщины
- Татьяна Бруман – 1:11:50
- Елена Анисова – 1:15:01
- Софья Гурьянова – 1:16:46
Велозаезд, 32 км, мужчины
- Дмитрий Огуряев – 47:41
- Олег Коряков – 47:46
- Демьян Косяков – 47:47
Велозаезд, 32 км, женщины
- Мария Шульжевская – 47:49
- Маша Степанова – 49:20
- Анна Ким – 51:56
Велозаезд, 16 км, мужчины
- Олег Лысенко – 23:41
- Алексей Пименов – 23:44
- Михаил Егоров – 24:14
Результаты женского велозаезда на 16 км будут сформированы чуть позже.
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Видеотрансляция доступна в социальной сети ВКонтакте организаторов.
Велогонка «Садовое Кольцо» прошла в рамках «Московского Весеннего велофестиваля». В 13:00 также начнется велосипедная прогулка по перекрытому Садовому кольцу. Участников ждут развлекательная программа, интерактивные зоны от партнеров и фудкорт.