Результаты полумарафона «Забег.РФ» 2024

Теги Полумарафон Ирина Шевченко любительский спорт Наталья Хохлова Михаил Кульков Бег Забег Календарь стартов Юлия Конякина Илья Пунич Здоровье

19 мая 7-й раз состоялся полумарафон «Забег.РФ». Помимо основной дистанции 21,1 км, атлеты также соревновались на дистанциях 1, 5 и 10 км. Также был доступен онлайн формат участия.

Результаты победителей и призеров в Санкт-Петербурге:

21,1 км, мужчины

  1. Ярослав Бякин – 1:11:12
  2. Михаил Кузьмин – 1:12:09
  3. Максим Ярышев – 1:13:11

21,1 км, женщины

  1. Дарья Анисимова – 1:27:12
  2. Александра Белова – 1:29:07
  3. Габриэлла Калугер – 1:29:14

10 км, мужчины

  1. Константин Вершинин – 32:17
  2. Сергей Колесов – 33:13
  3. Андрей Карпин – 33:25

10 км, женщины

  1. Наталья Хохлова – 36:07
  2. Ольга Воробьева – 38:15
  3. Галина Лукина – 38:23

5 км, мужчины

  1. Андрей Ершов – 18:14
  2. Илья Шилов – 18:18
  3. Ярослав Божков – 18:26

5 км, женщины

  1. Вера Стаценко – 19:25
  2. Екатерина Шахайдарова – 20:42
  3. Алиса Кубышкина – 21:02

Полумарафон, эстафета

  1. YADRO – 2:02:53
  2. Цифровые сервисы-6 – 2:05:40
  3. ЛЕГЕНДА – 2:08:09 

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Результаты победителей и призеров в Москве:

21,1 км, мужчины

  1. Михаил Кульков – 1:08:48
  2. Илья Пунич – 1:12:06
  3. Даниил Мусатов –1:12:17

21,1 км, женщины

  1. Лидия Корсун –1:23:20
  2. Вера Максимова – 1:27:47
  3. Яна Адышкина – 1:28:32

10 км, мужчины

  1. Алексей Доморников –30:57
  2. Данила Меленчук – 32:04
  3. Владимир Кожухов – 32:12

10 км, женщины

  1. Юлия Конякина – 35:11
  2. Анна Бойнова – 36:02
  3. Ирина Шевченко – 36:07

5 км, мужчины

  1. Павел Куприянов – 15:48
  2. Герман Жаров – 15:51
  3. Иван Поленин – 15:58

5 км, женщины

  1. Алиса Петрова – 18:40
  2. Елизавета Николаенко – 19:07
  3. Анна Гундорина – 19:09

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Cronocport.

Также полумарафон «Забег.РФ» прошел еще в 58 городах России и в 15 странах на 3 разных континентах под названием «One Run». Результаты всех участников будут на официальном сайте организатора Забег.РФ.

Полумарафон «Забег.РФ» пройдет в 75 городах в 16 странах мира. Рассказываем все самое важное о старте 2024 года

 

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