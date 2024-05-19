Результаты полумарафона «Забег.РФ» 2024
19 мая 7-й раз состоялся полумарафон «Забег.РФ». Помимо основной дистанции 21,1 км, атлеты также соревновались на дистанциях 1, 5 и 10 км. Также был доступен онлайн формат участия.
Результаты победителей и призеров в Санкт-Петербурге:
21,1 км, мужчины
- Ярослав Бякин – 1:11:12
- Михаил Кузьмин – 1:12:09
- Максим Ярышев – 1:13:11
21,1 км, женщины
- Дарья Анисимова – 1:27:12
- Александра Белова – 1:29:07
- Габриэлла Калугер – 1:29:14
10 км, мужчины
- Константин Вершинин – 32:17
- Сергей Колесов – 33:13
- Андрей Карпин – 33:25
10 км, женщины
- Наталья Хохлова – 36:07
- Ольга Воробьева – 38:15
- Галина Лукина – 38:23
5 км, мужчины
- Андрей Ершов – 18:14
- Илья Шилов – 18:18
- Ярослав Божков – 18:26
5 км, женщины
- Вера Стаценко – 19:25
- Екатерина Шахайдарова – 20:42
- Алиса Кубышкина – 21:02
Полумарафон, эстафета
- YADRO – 2:02:53
- Цифровые сервисы-6 – 2:05:40
- ЛЕГЕНДА – 2:08:09
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Результаты победителей и призеров в Москве:
21,1 км, мужчины
- Михаил Кульков – 1:08:48
- Илья Пунич – 1:12:06
- Даниил Мусатов –1:12:17
21,1 км, женщины
- Лидия Корсун –1:23:20
- Вера Максимова – 1:27:47
- Яна Адышкина – 1:28:32
10 км, мужчины
- Алексей Доморников –30:57
- Данила Меленчук – 32:04
- Владимир Кожухов – 32:12
10 км, женщины
- Юлия Конякина – 35:11
- Анна Бойнова – 36:02
- Ирина Шевченко – 36:07
5 км, мужчины
- Павел Куприянов – 15:48
- Герман Жаров – 15:51
- Иван Поленин – 15:58
5 км, женщины
- Алиса Петрова – 18:40
- Елизавета Николаенко – 19:07
- Анна Гундорина – 19:09
Результаты всех участников можно смотреть на сайте Cronocport.
Также полумарафон «Забег.РФ» прошел еще в 58 городах России и в 15 странах на 3 разных континентах под названием «One Run». Результаты всех участников будут на официальном сайте организатора Забег.РФ.
Полумарафон «Забег.РФ» пройдет в 75 городах в 16 странах мира. Рассказываем все самое важное о старте 2024 года