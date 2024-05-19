Результаты полумарафона «Забег.РФ» 2024

19 мая 7-й раз состоялся полумарафон «Забег.РФ». Помимо основной дистанции 21,1 км, атлеты также соревновались на дистанциях 1, 5 и 10 км. Также был доступен онлайн формат участия.

Результаты победителей и призеров в Санкт-Петербурге:

21,1 км, мужчины

Ярослав Бякин – 1:11:12 Михаил Кузьмин – 1:12:09 Максим Ярышев – 1:13:11

21,1 км, женщины

Дарья Анисимова – 1:27:12 Александра Белова – 1:29:07 Габриэлла Калугер – 1:29:14

10 км, мужчины

Константин Вершинин – 32:17 Сергей Колесов – 33:13 Андрей Карпин – 33:25

10 км, женщины

Наталья Хохлова – 36:07 Ольга Воробьева – 38:15 Галина Лукина – 38:23

5 км, мужчины

Андрей Ершов – 18:14 Илья Шилов – 18:18 Ярослав Божков – 18:26

5 км, женщины

Вера Стаценко – 19:25 Екатерина Шахайдарова – 20:42 Алиса Кубышкина – 21:02

Полумарафон, эстафета

YADRO – 2:02:53 Цифровые сервисы-6 – 2:05:40 ЛЕГЕНДА – 2:08:09

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Результаты победителей и призеров в Москве:

21,1 км, мужчины

21,1 км, женщины

Лидия Корсун –1:23:20 Вера Максимова – 1:27:47 Яна Адышкина – 1:28:32

10 км, мужчины

Алексей Доморников –30:57 Данила Меленчук – 32:04 Владимир Кожухов – 32:12

10 км, женщины

5 км, мужчины

Павел Куприянов – 15:48 Герман Жаров – 15:51 Иван Поленин – 15:58

5 км, женщины

Алиса Петрова – 18:40 Елизавета Николаенко – 19:07 Анна Гундорина – 19:09

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Cronocport.

Также полумарафон «Забег.РФ» прошел еще в 58 городах России и в 15 странах на 3 разных континентах под названием «One Run». Результаты всех участников будут на официальном сайте организатора Забег.РФ.

Полумарафон «Забег.РФ» пройдет в 75 городах в 16 странах мира. Рассказываем все самое важное о старте 2024 года