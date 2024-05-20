Зарплата Швеца-Рогового в «Динамо» – 30 млн рублей в год. Он не получит компенсации, если контракт расторгнут из-за рецидива травмы (Артур Хайруллин)

Зарплата Артема Швеца-Рогового в «Динамо» составит 30 млн рублей в год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Срок контракта нападающего с московским клубом рассчитан на два года.

«По моей информации, зарплата Артема Швеца-Рогового в «Динамо» – 30 миллионов рублей в год.

При этом в контракте игрока есть пункт, что в случае расторжения соглашения из-за рецидива старой травмы хоккеист не получит компенсации», – написал Хайруллин.

В сезоне-2023/24 Артем Швец-Роговой провел 5 матчей в регулярном чемпионате за СКА и сделал 1 передачу.

Он не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ с апреля 2022 года по декабрь 2023-го из-за проблем со здоровьем.