Зарплата Швеца-Рогового в «Динамо» – 30 млн рублей в год. Он не получит компенсации, если контракт расторгнут из-за рецидива травмы (Артур Хайруллин)

Теги травмы КХЛ Динамо Артем Швец-Роговой Спорт-Экспресс деньги Здоровье Хоккей

Зарплата Артема Швеца-Рогового в «Динамо» составит 30 млн рублей в год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Срок контракта нападающего с московским клубом рассчитан на два года.

«По моей информации, зарплата Артема Швеца-Рогового в «Динамо» – 30 миллионов рублей в год.

При этом в контракте игрока есть пункт, что в случае расторжения соглашения из-за рецидива старой травмы хоккеист не получит компенсации», – написал Хайруллин.

В сезоне-2023/24 Артем Швец-Роговой провел 5 матчей в регулярном чемпионате за СКА и сделал 1 передачу.

Он не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ с апреля 2022 года по декабрь 2023-го из-за проблем со здоровьем.

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3 комментария
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Он какой нападающий нам нужен центр?!
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Ответ Иван Павлов
Очередной вброс от Хайруллина. 30 млн там в сумме за два года контракта.
Там именно 30 в год.

https://m.sport-express.ru/hockey/khl/money/2024-2025/dinamo-moskva-hokkey-520/
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