В Ивангороде пройдут соревнования по дуатлону NarvaMan. Участники будут преодолевать 20 км гребли и 20 км велоэтапа

24 августа в Ивангороде (Ленинградская область) пройдут соревнования по дуатлону NarvaMan. Участники преодолевают два этапа: 20 км гребли на судне любого типа (SUP-доски, байдарки, драконы) и 20 км на велосипеде.

Стартуют участники возле Ивангородского променада и плывут по реке Россонь. Далее спортсмены едут к Ивангороду на велосипеде по лесу вдоль реки и по перекрытым асфальтовым дорогам. Финиш проходит возле Ивангородской крепости.

Стоимость слота до 1 июня составляет 2800 рублей, со 2 июня по 1 июля – 3500 рублей, со 2 июля по 3 августа – 4200 рублей.

Соревнования проводятся в приграничной зоне РФ и для въезда в Ивангород участникам и болельщикам необходим пропуск. Для этого при регистрации на старт на сайте O-time, нужно предоставить паспортные данные.