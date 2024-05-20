Босер пропустит 7-й матч с «Эдмонтоном» из-за нарушения свертываемости крови. У лучшего снайпера «Ванкувера» в плей-офф 7+5 в 12 играх
Брок Босер пропустит 7-й матч с «Эдмонтоном» из-за нарушения свертываемости крови.
Точные сроки возвращения форварда «Ванкувера» в строй неизвестны, при этом данное заболевание не опасно для его жизни.
В 12 играх текущего плей-офф НХЛ Босер набрал 12 (7+5) очков. Он лучший снайпер «Кэнакс» в нынешнем турнире и лучший бомбардир наряду с Джеем Ти Миллером, у которого 3+9.
Решающий матч серии 2-го раунда «Ванкувер» — «Эдмонтон» пройдет в ночь на вторник по московскому времени.
Лучший снайпер и просто классный парень…
Хотя Эдмонтон может купировать это преимущество, если даст отдых на 7-ой для Макди.