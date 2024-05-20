Босер пропустит 7-й матч с «Эдмонтоном» из-за нарушения свертываемости крови. У лучшего снайпера «Ванкувера» в плей-офф 7+5 в 12 играх

Теги травмы Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Брок Босер Здоровье Хоккей

Брок Босер пропустит 7-й матч с «Эдмонтоном» из-за нарушения свертываемости крови.

Точные сроки возвращения форварда «Ванкувера» в строй неизвестны, при этом данное заболевание не опасно для его жизни.

В 12 играх текущего плей-офф НХЛ Босер набрал 12 (7+5) очков. Он лучший снайпер «Кэнакс» в нынешнем турнире и лучший бомбардир наряду с Джеем Ти Миллером, у которого 3+9.

Решающий матч серии 2-го раунда «Ванкувер» — «Эдмонтон» пройдет в ночь на вторник по московскому времени.

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6 комментариев
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Капец... Босеру здоровья, Ванкуверу сыграть за себя и за "Сашку" Брока.
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Главное чтобы ничего серьёзного и без тяжелых последствий, и тем более причин. Потеря однозначно. Но как-нибудь. К одному из финалов пусть всё придет в норму..
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Капец…
Лучший снайпер и просто классный парень…
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Мдаа, шансов у касаток на выход в финал конфы - все меньше.
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вот и проблемка для ванкувера обьявилась
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Ни Демко, ни Босера - похоже шансы косаток повышаются. Уж один матч за себя и за того парня нормальная команда выдает почти с гарантией.

Хотя Эдмонтон может купировать это преимущество, если даст отдых на 7-ой для Макди.
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