Босер пропустит 7-й матч с «Эдмонтоном» из-за нарушения свертываемости крови. У лучшего снайпера «Ванкувера» в плей-офф 7+5 в 12 играх

Брок Босер пропустит 7-й матч с «Эдмонтоном» из-за нарушения свертываемости крови.

Точные сроки возвращения форварда « » в строй неизвестны, при этом данное заболевание не опасно для его жизни.

В 12 играх текущего плей-офф НХЛ Босер набрал 12 (7+5) очков. Он лучший снайпер «Кэнакс» в нынешнем турнире и лучший бомбардир наряду с Джеем Ти Миллером, у которого 3+9.

Решающий матч серии 2-го раунда «Ванкувер» — « » пройдет в ночь на вторник по московскому времени.