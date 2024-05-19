Уилер готов вернуться в состав «Рейнджерс»: «Это было моей целью с тех пор, как получил травму, – снова быть доступным для игры. Дальше все зависит от тренеров»

Теги травмы Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Блэйк Уилер Хоккей

Блейк Уилер готов вернуться в состав «Рейнджерс» в серии с «Флоридой».

Нападающий не играет с 16 февраля из-за травмы нижней части тела.

В 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ Уилер набрал 21 (9+12) балл за результативность.

37-летний форвард был выведен из списка травмированных 16 мая.

«Это было моей целью с тех пор, как я получил травму, – снова стать одним из вариантов и быть доступным для игры.

Дальше все зависит от тренеров, наша команда проделала отличную работу. Я готов помочь во всем, в чем смогу», – сказал нападающий «Рейнджерс» Блэйк Уилер.

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