Уилер готов вернуться в состав «Рейнджерс»: «Это было моей целью с тех пор, как получил травму, – снова быть доступным для игры. Дальше все зависит от тренеров»
Блейк Уилер готов вернуться в состав «Рейнджерс» в серии с «Флоридой».
Нападающий не играет с 16 февраля из-за травмы нижней части тела.
В 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ Уилер набрал 21 (9+12) балл за результативность.
37-летний форвард был выведен из списка травмированных 16 мая.
«Это было моей целью с тех пор, как я получил травму, – снова стать одним из вариантов и быть доступным для игры.
Дальше все зависит от тренеров, наша команда проделала отличную работу. Я готов помочь во всем, в чем смогу», – сказал нападающий «Рейнджерс» Блэйк Уилер.