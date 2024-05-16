В Москве пройдет заплыв «Кубок Чемпионов» от организаторов Swimcup. В старте, который пройдет в гребном канале «Москва», примут участие более 1000 пловцов

Теги плавание любительский спорт Календарь стартов Здоровье

26 мая в гребном канале «Москва» Крылатском пройдет заплыв «Кубок Чемпионов» от организаторов Swimcup.

Участникам доступны следующие дистанции: 

  • «Ультра» на 5000 м (лимит времени – 2 часа 30 минут);
  • «Классик» на 1852 м (лимит времени – 1 час 30 минут);
  • «Лайт» на 1000 м (лимит времени – 1 час).

Стоимость слота на дистанцию 1000 метров составляет 4500 рублей, 1852 м – 5000 рублей, 5000 м – 6900 рублей.

 

Подробную информацию о старте можно посмотреть на сайте организатора. Регистрация на заплыв проходит на сайте RegPlace.

В 2023 году в заплыве «Кубок Чемпионов» приняли участие более 700 пловцов. В 2024 году организаторы ожидают рекордное количество участников – 1000 человек. 

Гребной канал «Москва» был построен в 1973 для проведения чемпионата Европы по академической гребле. Также здесь проводились Олимпиада-80 и суммарно 63 чемпионата Европы и чемпионата мира.

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