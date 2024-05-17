Тренин и Хинтц пропустят 6-й матч серии между «Колорадо» и «Далласом» из-за травм

Яков Тренин и Роопе Хинтц пропустят 6-й матч серии между «Колорадо» и «Далласом».

Нападающий «Старс» Роопе Хинтц пропустит вторую игру подряд из-за травмы верхней части тела.

В нынешнем плей-офф Хинц провел 11 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков.

Форвард «Колорадо» Яков Тренин получил травму верхней части тела в 5-й игре против «Далласа» (5:3, 2-3 в серии).

После утренней тренировки главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что статус Тренина – «со дня на день».

На счету россиянина 10 игр и один гол в плей-офф-2024.