Swimcup открыли сезон соревнований на открытой воде. Результаты заплыва «Кубок Чемпионов», прошедшего 19 мая в Анапе
19 мая в Анапе прошел заплыв «Кубок Чемпионов» от организаторов Swimcup. Участники соревновались на дистанциях 1000 м, 2000 м и 3000 м. Все заплывы прошли по кругу из-за «сложности обхода рыболовных сетей в акватории».
Результаты победителей и призеров:
3000 метров, мужчины
- Максим Казаков – 51:28
- Дмитрий Андреев – 56:27
- Александр Давиденко – 1:00:39
3000 метров, женщины
- Анастасия Шульженко – 54:20
- Анна Иванникова – 1:08:03
- Елена Гребенева – 1:12:21
2000 метров, мужчины
- Игорь Бутенко – 32:16
- Сергей Биховец – 36:00
- Александр Лихкун – 37:02
2000 метров, женщины
- Александра Романенкова – 35:53
- Елена Сидоркова – 40:42
- Дарья Моравская – 45:31
1000 метров, мужчины
- Денис Гладченко – 17:37
- Иван Ширяев – 17:57
- Иван Токарев – 19:16
1000 метров, женщины
- Венера Акжигитова – 19:13
- Елена Зотова – 23:25
- Анна Вотякова – 23:36
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.