Swimcup открыли сезон соревнований на открытой воде. Результаты заплыва «Кубок Чемпионов», прошедшего 19 мая в Анапе

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19 мая в Анапе прошел заплыв «Кубок Чемпионов» от организаторов Swimcup. Участники соревновались на дистанциях 1000 м, 2000 м  и 3000 м. Все заплывы прошли по кругу из-за «сложности обхода рыболовных сетей в акватории».

Результаты победителей и призеров:

3000 метров, мужчины

  1. Максим Казаков – 51:28
  2. Дмитрий Андреев – 56:27
  3. Александр Давиденко – 1:00:39

3000 метров, женщины

  1. Анастасия Шульженко – 54:20
  2. Анна Иванникова – 1:08:03
  3. Елена Гребенева – 1:12:21

2000 метров, мужчины

  1. Игорь Бутенко – 32:16
  2. Сергей Биховец – 36:00
  3. Александр Лихкун – 37:02

2000 метров, женщины

  1. Александра Романенкова – 35:53
  2. Елена Сидоркова – 40:42
  3. Дарья Моравская – 45:31

1000 метров, мужчины

  1. Денис Гладченко – 17:37
  2. Иван Ширяев – 17:57
  3. Иван Токарев – 19:16

1000 метров, женщины

  1. Венера Акжигитова – 19:13
  2. Елена Зотова – 23:25
  3. Анна Вотякова – 23:36

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.

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