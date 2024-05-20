Swimcup открыли сезон соревнований на открытой воде. Результаты заплыва «Кубок Чемпионов», прошедшего 19 мая в Анапе

19 мая в Анапе прошел заплыв «Кубок Чемпионов» от организаторов Swimcup. Участники соревновались на дистанциях 1000 м, 2000 м и 3000 м. Все заплывы прошли по кругу из-за «сложности обхода рыболовных сетей в акватории».

Результаты победителей и призеров:

3000 метров, мужчины

Максим Казаков – 51:28 Дмитрий Андреев – 56:27 Александр Давиденко – 1:00:39

3000 метров, женщины

Анастасия Шульженко – 54:20 Анна Иванникова – 1:08:03 Елена Гребенева – 1:12:21

2000 метров, мужчины

Игорь Бутенко – 32:16 Сергей Биховец – 36:00 Александр Лихкун – 37:02

2000 метров, женщины

Александра Романенкова – 35:53 Елена Сидоркова – 40:42 Дарья Моравская – 45:31

1000 метров, мужчины

Денис Гладченко – 17:37 Иван Ширяев – 17:57 Иван Токарев – 19:16

1000 метров, женщины

Венера Акжигитова – 19:13 Елена Зотова – 23:25 Анна Вотякова – 23:36

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.