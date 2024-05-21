В Анапе пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2024. Фестиваль спорта состоится 25 и 26 мая

В эти выходные 25 и 26 мая в Анапе пройдет фестиваль спорта IRONSTAR ANAPA 2024. Этим спортивным мероприятием IRONSTAR открывает сезон соревнований по триатлону в Краснодарском крае.

В субботу 25 мая участники будут соревноваться на следующих дистанциях:

1/8 от «железной» дистанции – 500 м плавание, 22,5 км велогонка, 5 км бег;

1/4 от «железной» дистанции – 1 км плавание, 45 км велогонка и 10 км бег;

IRONSTAR SUPERMIX ANAPA 2024 – микс дистанций 1/4 и 1/8, где сначала участник преодолевает 1 км плавательного этапа, 41,5 км велогонки, 10 км бега, а потом 500 м плавания, 22,5 км велогонки и 5 км бега. Допускается отдых не более двух часов, результат складывается из времени прохождения двух дистанций.

В воскресенье 26 мая пройдут женский забег IRONLADY на дистанции 5 км и детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м.

Зарегистрироваться на соревнования по триатлону 1/4, 1/8 и SUPERMIX можно до 22 мая, на детские и женский забег – до 25 мая. Регистрация проходит на сайте организатора.