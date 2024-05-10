Зернов об игре с травмой в плей-офф: «Плечо вылетело, связка порвалась. Уже три дня после операции прошло, боль спала. Самочувствие хорошее»

Денис Зернов рассказал о самочувствии после операции на плече.

В финале Кубка Гагарина « » обыграл «Локомотив» со счетом 4-0. Во втором матче Зернов травмировал плечо, но смог доиграть серию.

– Сейчас уже получше, уже три дня после операции прошло и боль спала. Самочувствие хорошее.

– Мы видели твои фото из больничной палаты. Как это происходило?

– Мы приехали с Ромкой Канцеровым в один день. Сначала ему сделали операцию, потом мне. Пару дней полежали вместе в больнице и повспоминали моменты: смотрели видео нашей победы, немного посмеялись.

– Можем ли говорить о том, с какой травмой ты играл?

– Плечо вылетело, связка порвалась. Распространенная травма у хоккеистов.

– Вы стали чемпионами в гостевом матче финала.

– Особо разницы не было, хотелось поскорее закончить серию и выиграть кубок. Никому не хотелось продлевать финал и играть еще дома.

– Есть ли график в команде, кто когда получает кубок?

– Да, уже есть предварительный график, кому и когда удобно. Я, скорее всего, буду в Москве, позову друзей. Посидим и отметим по‑семейному.

Когда я был в «Авангарде», то привозил кубок в Челябинск, в школу «Трактора». Сейчас, к сожалению, из‑за травмы будет реабилитация, у меня не будет времени съездить в Челябинск, – сказал нападающий «Металлурга» .