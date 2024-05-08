У Беллингема проблемы с коленом. Хавбеку «Реала» сделали укол перед игрой с «Баварией» (COPE)

Теги Бавария Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Джуд Беллингем Здоровье Футбол

Джуд Беллингем испытывает проблемы со здоровьем.

Как утверждает COPE, у полузащитника болит колено. Сегодня утром он покидал расположение команды и ездил в клинику, где ему сделали инфильтрацию – внутрисуставную инъекцию, призванную смягчить неприятные ощущения.

Англичанин не хотел пропускать матч с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. В итоге он попал в стартовый состав на игру.

«Реал» – «Бавария». Винисиус, Кейн, Беллингем, Мусиала играют. Онлайн-трансляция

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7 комментариев
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На такой стадии розыгрыша даже мертвые с косами встают из могил !!
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Ответ rigobersong
А так конечно гнилой поступок, когда надо было Боруссии помочь выиграть чемпионат, он как подлый трус остался на скамейке:) Надеюсь сегодня справедливость восторжествует, Боруссия в финале, а нырельгема там не будет:))
Вроде Риго не первый год футбол смотришь, однако почему-то предподносишь это только с удобной слоя себя стороны. Джуд очень хотел принять участие в матче однако врачи Дортмунда запретили ему играть и тем не менее он был выключен в заявку. Однако тренер не решился выпускать его,но почему-то ты это преподносишь, как будто это Джуд решает выходить ему на поле или нет.
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немного второго тайма доиграть ему и можно выпускать хорватского Кракена 🥳
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