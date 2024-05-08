У Беллингема проблемы с коленом. Хавбеку «Реала» сделали укол перед игрой с «Баварией» (COPE)

Джуд Беллингем испытывает проблемы со здоровьем.

Как утверждает COPE, у полузащитника болит колено. Сегодня утром он покидал расположение команды и ездил в клинику, где ему сделали инфильтрацию – внутрисуставную инъекцию, призванную смягчить неприятные ощущения.

Англичанин не хотел пропускать матч с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. В итоге он попал в стартовый состав на игру.

«Реал» – «Бавария». Винисиус, Кейн, Беллингем, Мусиала играют. Онлайн-трансляция