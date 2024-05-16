Тренин получил травму в матче плей-офф против «Далласа»

Теги травмы Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Яков Тренин Джаред Беднар Хоккей

Яков Тренин получил травму в матче Кубка Стэнли-2024.

Нападающий «Колорадо» не доиграл до конца матч плей-офф против «Далласа» (5:3, 2-3 в серии). Яков Тренин провел на льду всего 2 минуты 16 секунд.

Он покинул площадку на 11-й минуте первого периода из-за травмы верхней части тела.

«Ему было недостаточно хорошо, чтобы вернуться в игру. Я не знаю, серьезно ли повреждение», – сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

В нынешнем плей-офф Тренин провел 10 игр и забил 1 гол.

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