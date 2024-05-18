Результаты соревнований по гребле «Открытие гребного сезона 2024», которые прошли в Санкт-Петербурге 18 мая

18 мая по реке Карповке в Санкт-Петербурге прошли соревнования по гребле «Открытие гребного сезона 2024». Участникам была доступна дистанция 7 км вокруг Аптекарского острова.

Спортсмены соревновались на SUP-досках. Также прошла гонка, старт которой был дан у Молодежного моста, на других плавательных средствах: байдарках, каноэ, драконах, академическая гребля.

Результаты победителей и призеров:

SUP-гонка, 7 км, мужчины

Артем Измайлов – 43:01 Виктор Казарин – 47:30 Алексей Синицкий – 47:48

SUP-гонка, 7 км, женщины

Алена Постовая – 53:45 Кристина Удодова – 53:54 Ангелина Еськина – 55:51

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Следующий старт серии Watepoint «Чистые игры» пройдет 25 мая. Участники на SUP-досках, байдарках, каноэ будут очищать реку Юнтоловку от мусора. Регистрация проходит на сайте организатора.