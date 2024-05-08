Гнабри травмировал ногу в 1-м тайме матча с «Реалом». Это его 5-е повреждение в сезоне

Серж Гнабри заменен в первом тайме матча с «Реалом».

Вингер «Баварии» на 26-й минуте полуфинального матча чемпионов просигнализировал тренерскому штабу о болевых ощущениях, указав на ногу и сев на газон.

Вместо немца вышел защитник Альфонсо Дэвис.

Для Гнабри это пятая травма в сезоне.

«Реал» – «Бавария». Винисиус, Кейн, Беллингем, Мусиала играют. Онлайн-трансляция

Тухель о Гнабри: «Он забьет «Реалу». Серж не играл с 9 апреля из-за травмы