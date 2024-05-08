Гнабри травмировал ногу в 1-м тайме матча с «Реалом». Это его 5-е повреждение в сезоне
Серж Гнабри заменен в первом тайме матча с «Реалом».
Вингер «Баварии» на 26-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионов просигнализировал тренерскому штабу о болевых ощущениях, указав на ногу и сев на газон.
Вместо немца вышел защитник Альфонсо Дэвис.
Для Гнабри это пятая травма в сезоне.
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Серж совсем в игру не вошёл.