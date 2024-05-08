Гнабри травмировал ногу в 1-м тайме матча с «Реалом». Это его 5-е повреждение в сезоне

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА травмы Серж Гнабри Здоровье Футбол

Серж Гнабри заменен в первом тайме матча с «Реалом».

Вингер «Баварии» на 26-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионов просигнализировал тренерскому штабу о болевых ощущениях, указав на ногу и сев на газон.

Вместо немца вышел защитник Альфонсо Дэвис.

Для Гнабри это пятая травма в сезоне.

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7 комментариев
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Риго плачет во весь спортс)
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Соревнуются с Команом кто больше в лазарете просидит
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Замена на Дэвиса усилит Баварию.
Серж совсем в игру не вошёл.
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У Баварии появляется свой Азар времен Реала
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Ответ Эркинбек Апаканов
Риго плачет во весь спортс)
А тебе интереснее, что он пишет, нежели матч?
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Ответ bel01
Замена на Дэвиса усилит Баварию. Серж совсем в игру не вошёл.
Девис кажется даже лучше смотрится чем Гнабри в этом розыгрыше один из лидеров по обводкам, ох намотает он во втором тайме Карву, какая сложная у него работа именно у Карвы, Гнабри здоровья чтобы ни чего серьёзного без травм.
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