  • У СКА 8 поражений в 9 последних матчах – сегодня от ЦСКА. Команда Ларионова идет 9-й на Западе
54

СКА потерпел очередное поражение.

Команда Игоря Ларионова дома уступила ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ (3:4). 

СКА проиграл 8 из 9 последних матчей. Это третье поражение подряд. 

Петербуржцы идет девятыми в таблице Западной конференции, у команды 16 очков в 17 матчах. 24 октября СКА примет «Сочи». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
