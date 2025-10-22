У СКА 8 поражений в 9 последних матчах – сегодня от ЦСКА. Команда Ларионова идет 9-й на Западе
СКА потерпел очередное поражение.
Команда Игоря Ларионова дома уступила ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ (3:4).
СКА проиграл 8 из 9 последних матчей. Это третье поражение подряд.
Петербуржцы идет девятыми в таблице Западной конференции, у команды 16 очков в 17 матчах. 24 октября СКА примет «Сочи».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости