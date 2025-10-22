«Динамо» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
«Динамо» примет «Крылья Советов» в 6-м туре Фонбет Кубка России.
Матч пройдет на «ВТБ Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
