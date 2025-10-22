«Динамо» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Динамо» примет «Крылья Советов» в 6-м туре Фонбет Кубка России.

Матч пройдет на «ВТБ Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблицы Фонбет Кубка России