Демидов набрал очки в 3-м матче подряд – голевой пас в овертайме с «Калгари». У форварда «Монреаля» 6 очков в 8 играх сезона

Иван Демидов набрал очки в третьем матче подряд в НХЛ.

«Монреаль » переиграл «Калгари » (2:1 ОТ) на выезде в игре регулярного чемпионата НХЛ .

«Канадиенс» победили в овертайме за счет гола защитника Майка Мэтисона , который подключился на дальнюю штангу и использовал передачу Ивана Демидова .

Против «Флэймс» Демидов также нанес один бросок по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 13:39 (0:54 – в большинстве).

19-летний россиянин продлил результативную серию до трех матчей – во всех играх он делал одну голевую передачу.

В активе форварда стало 6 (1+5) очков при полезности «плюс 2» в 8 матчах сезона