Демидов набрал очки в 3-м матче подряд – голевой пас в овертайме с «Калгари». У форварда «Монреаля» 6 очков в 8 играх сезона
Иван Демидов набрал очки в третьем матче подряд в НХЛ.
«Монреаль» переиграл «Калгари» (2:1 ОТ) на выезде в игре регулярного чемпионата НХЛ.
«Канадиенс» победили в овертайме за счет гола защитника Майка Мэтисона, который подключился на дальнюю штангу и использовал передачу Ивана Демидова.
Против «Флэймс» Демидов также нанес один бросок по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 13:39 (0:54 – в большинстве).
19-летний россиянин продлил результативную серию до трех матчей – во всех играх он делал одну голевую передачу.
В активе форварда стало 6 (1+5) очков при полезности «плюс 2» в 8 матчах сезона
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
