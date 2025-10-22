Умар Кремлев: «Весь спорт существует благодаря букмекерам. Без них он умрет, никто не будет им заниматься»

Умар Кремлев считает, что весь спорт умрет без поддержки от букмекерских компаний.

«Многие начинают кричать: «Вот букмекеры – это игровое… !» и все остальное. Но весь мир спорта существует благодаря букмекерам.

Лотереи, букмекеры, азартные игры – это все мир спорта. Если это все убрать, весь спорт умрет. Он умрет, не будет зарабатывать, и никто не будет заниматься спортом. Те виды спорта, где нет призовых и гонораров, умирают, вымирают уже, их не существует.

И была идея создания такой платформы, которая позволит давать отчисления на спорт – сегодня они есть. Букмекеры тратят на рекламу около 150 миллиардов [в год], потому что ставку можно сделать только на спорт.

И благодаря этому Министерство спорта получает отчисления. Помимо этого, букмекеры заключают с федерациями [спорта] контракты рекламные. И сегодня спорт, если в общем взять, получает около 170-180 миллиардов рублей [от букмекеров в год]. Бюджет Минспорта при этом 50 или 60 миллиардов», – заявил президент IBA Умар Кремлев.