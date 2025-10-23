США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Компании владеют футбольным «Спартаком» и хоккейным ЦСКА
США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла» из-за конфликта на Украине.
«Лукойл» является владельцем футбольного «Спартака», а «Роснефть» – хоккейного ЦСКА.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вводит дополнительные санкции в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе», сообщила пресс-служба министерства.
Ведомство подчеркнуло, что готово принять дополнительные меры, чтобы «поддержать усилия президента Дональда Трампа по прекращению» конфликта.
Как уточнил Минфин, под ограничения также попадают дочерние компании корпораций, расположенные в России. В списке министерства значатся 34 дочерние компании.
