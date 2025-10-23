Маркус Рэшфорд: «Люди забывают, что 23 года моей жизни были связаны с «МЮ», порой просто нужны перемены. Я не впервые общался с «Барсой» насчет трансфера, но раньше не складывалось»
Маркус Рэшфорд хотел сменить обстановку и поэтому уехал в «Барселону».
«Я провел очень много лет на одном месте. Люди забывают, но 24, 23 года моей жизни были связаны с «Манчестер Юнайтед». Порой тебе просто нужны перемены. Думаю, именно так может быть в моем случае. И я наслаждаюсь всем этим.
Я просто верю в то, что все происходит тогда, когда должно. Я не в первый раз общался с «Барселоной» насчет возможного трансфера, но по каким-то причинам его не происходило. А сейчас появилась возможность все организовать», – сказал форвард, арендованный у «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
