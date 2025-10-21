Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Маринов, Хасимото, Зайферт, Чжан Бохэн выступят в финале многоборья
22 октября Маринов выступит в финале многоборья на ЧМ по спортивной гимнастике.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025
Джакарта, Индонезия
Мужчины
Индивидуальное многоборье
Начало финала – 14:30 по московскому времени.
Участники
1. Даики Хасимото (Япония)
2. Ной Зайферт (Швейцария)
3. Чжан Бохэн (Китай)
4. Даниел Маринов (Россия)
5. Цун Ши (Китай)
6. Анхель Барахас (Колумбия)
7. Флориан Лангенеггер (Швейцария)
8. Кайо Соуза (Бразилия)
Полный старт-лист – здесь.
