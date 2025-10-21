  • Спортс
0

Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Маринов, Хасимото, Зайферт, Чжан Бохэн выступят в финале многоборья

22 октября Маринов выступит в финале многоборья на ЧМ по спортивной гимнастике.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025

Джакарта, Индонезия

Мужчины

Индивидуальное многоборье

Начало финала – 14:30 по московскому времени. 

Участники

1. Даики Хасимото (Япония) 

2. Ной Зайферт (Швейцария) 

3. Чжан Бохэн (Китай) 

4. Даниел Маринов (Россия) 

5. Цун Ши (Китай) 

6. Анхель Барахас (Колумбия) 

7. Флориан Лангенеггер (Швейцария) 

8. Кайо Соуза (Бразилия) 

Полный старт-лист – здесь. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Даниел Маринов
logoсборная Бразилии
Флориан Лангенеггер
logoДаики Хасимото
Кайо Соуза
logoсборная России по спортивной гимнастике
результаты
logoсборная Японии
сборная Швейцарии
logoАнхель Барахас
спортивная гимнастика
logoсборная Китая
Ной Зайферт
Кун Ши
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
logoЧжан Бохэн
