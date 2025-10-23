«Санкции против «Лукойла» на «Спартаке» не отразятся. Может, даже пойдут в плюс – из-за проблем с трансферами в клубе обратят внимание на академию, россиян». Гладилин о мерах США

Гладилин считает, что «Спартаку» от санкций в отношении «Лукойла» хуже не будет.

Ночью стало известно , что США ввели дополнительные ограничения в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

«Для «Спартака» ничего страшного не случилось. У них все есть, клуб стабилен.

Я считаю, что никак эти санкции на команде не отразятся. Возможно, это даже пойдет в плюс «Спартаку». Может быть, теперь в клубе обратят внимание на свою академию, воспитанников, на российских футболистов, раз возможны проблемы с трансферами», – сказал бывший полузащитник красно-белых Валерий Гладилин.

