Ньом за удар в лицо Винисиусу дисквалифицирован на два матча – за агрессию. Защитник «Хетафе» провел 44 секунды на поле в матче с «Реалом»

Игрок «Хетафе» Ньом дисквалифицирован на два матча за удар в лицо Винисиусу.

«Реал» победил «Хетафе» на выезде (1:0) в 9-м туре Ла Лиги .

Аллан Ньом на 77-й минуте, через 44 секунды после выхода на замену, на фланге столкнулся с Винисиусом Жуниором и выставленной в сторону рукой попал вингеру «Мадрида » в лицо. Бразилец упал на газон. Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро сразу принял решение удалить камерунского защитника хозяев, повтор он не смотрел. «Хетафе » доигрывал матч вдевятером – на 84-й за удар Винисиусу сзади по ногам вторую желтую получил Алекс Санкрис.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на два матча дисквалифицировала Ньома – за агрессивное поведение в ситуации, в которой он не мог добраться до мяча.

Таким образом, Аллан не сыграет с «Атлетиком» и «Жироной». Его подробная статистика – здесь .

Винисиус вышел – и у «Хетафе» 2 удаления за 7 минут. «Реал» дожал голом Мбаппе