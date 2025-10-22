Флик пропустит матч с «Реалом» из-за дисквалификации. Апелляцию «Барсы» отклонили

Дисквалификацию Ханс-Дитера Флика не отменили.

Напомним, главный тренер «Барселоны» получил две желтые карточки в матче с «Жироной» (2:1) за возмущения судейскими решениями. «Блауграна» попыталась обжаловать дисквалификацию немецкого специалиста.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию каталонцев.

«Просьба об отмене двух желтых карточек, которая является предметом данной апелляции, была отклонена, и, следовательно, дисциплинарные последствия, вытекающие из удаления господина Ханс-Дитера Флика , в виде дисквалификации на один матч, должны остаться в силе», – говорится в заявлении комитета.

Таким образом, Флик пропустит матч против «Реала », который состоится 26 октября.