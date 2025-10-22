  • Спортс
  Обе-Кюбель об Овечкине: «В самолете на его месте всегда стоят шесть банок пива. У него есть номер работника Subway – парень приносит ему заказ в машину, когда Ови выезжает с арены»
Николя Обе-Кюбель рассказал, что Овечкин всегда пил пиво в самолете «Вашингтона».

Нападающий системы «Миннесоты» и бывший игрок «Вашингтона» в подкасте Drette Su’l Tape заявил, что Александр Овечкин никогда не садится в самолет без 12-дюймового сэндвича из Subway. Кроме того, на его месте всегда стоит упаковка из шести банок чешского пива, а также он ест чипсы Cheetos.

«У него есть номер телефона парня, который работает в Subway. Когда он выезжает с арены, он пишет ему сообщение. Тот подходит, Ови даже не выходит из машины – парень сам приносит заказ. Я не шучу! Это правда, потому что он не хочет заходить в Subway, чтобы его там не узнали.

И когда он садится в самолет – неважно, где игра, – на его столике всегда шесть банок чешского пива. Выиграли или проиграли, неважно – шесть банок все равно там.

А в его бутылке на скамейке – кола», – сказал Обе-Кюбель. 

