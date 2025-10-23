Шон Дайч: «Беспокоит, что в футболе всем теперь надо быть безупречными и одинаковыми, одно плохое слово – и тебя вышвырнут. Тренеры сверхосторожны и говорят одно и то же, им дают советы по всем вопросам»

Шон Дайч считает, что футболу не хватает ярких публичных выступлений.

У нового главного тренера «Ноттингем Форест » спросили, не стал ли футбол слишком серьезно относиться к себе.

«Думаю, такая тенденция есть, все движется в этом направлении, но я надеюсь, что это не так. Требование, чтобы личности в футболе были безупречными и одинаковыми, вызывает беспокойство. Скажи одно плохое слово – и тебя вышвырнут из комнаты. Тренеры и игроки сверхосторожны, им дают советы по всем вопросам, и это тревожит.

Я понимаю, охват огромный, глобальный, и нужно вести себя определенным образом, но я не верю, что нельзя немного пошутить или поострить. Я влипал в неприятности просто за то, что шутил. Нам нужно быть осторожными, и тренеры теперь говорят одно и то же», – отметил 54-летний англичанин.