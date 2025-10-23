Мусаев про 3:0 с «Сочи»: «Доволен, что «Краснодар» играл в футбол и показал комбинационную игру. Все голы забили на скорости»

Мураду Мусаеву понравилась игра «Краснодара» против «Сочи» (3:0).

«По большей части всем доволен. Доволен тем, что играли в футбол и показали комбинационную игру. Все голы забили на скорости.

И понравилось отношение: игра ничего не решала с турнирной точки зрения, но все зрители получили удовольствие», – сказал главный тренер «Краснодара ».

«Быки» заняли первое место в группе B в Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а южане – четвертое.