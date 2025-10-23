Мусаев про 3:0 с «Сочи»: «Доволен, что «Краснодар» играл в футбол и показал комбинационную игру. Все голы забили на скорости»
Мураду Мусаеву понравилась игра «Краснодара» против «Сочи» (3:0).
«По большей части всем доволен. Доволен тем, что играли в футбол и показали комбинационную игру. Все голы забили на скорости.
И понравилось отношение: игра ничего не решала с турнирной точки зрения, но все зрители получили удовольствие», – сказал главный тренер «Краснодара».
«Быки» заняли первое место в группе B в Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а южане – четвертое.
