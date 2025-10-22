  • Спортс
  • Хорнер нашел инвесторов на 2 млрд долларов и может купить одну из команд «Ф-1» (The Times)
Хорнер нашел инвесторов на 2 млрд долларов и может купить одну из команд «Ф-1» (The Times)

Хорнер обеспечил средства, достаточные для покупки коллектива «Ф-1».

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, уволенный из команды в этом году, может вернуться в «Формулу-1» как совладелец одного из коллективов.

Как утверждает The Times, британец заручился поддержкой инвесторов, готовых выложить сумму, превышающую 1,5 миллиарда фунтов (2 миллиарда долларов). Это позволит Кристиану выкупить до 100 процентов акций одной из конюшен.

Издание допускает сделку с любой из команд, кроме «большой четверки» («Макларен», «Мерседес», «Феррари», «Ред Булл»).

Также сообщается, что соглашение о разрыве с «Ред Булл», по которому менеджер получил 80 миллионов фунтов (около 107 миллионов долларов), запрещает возвращение в «Ф-1» до апреля 2026 года.

Льюис Хэмилтон о Хорнере в «Феррари»: «Подобные слухи на пользу никому не идут»

Президент ФИА бен Сулайем встретился с Хорнером и Брауном: «Вечер в хорошей компании»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Times
